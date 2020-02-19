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أولوية لزوار الحرمين والمستشفيات والفنادق في العد الفعلي للسكان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وفقا للخطة المعدة لتنفيذ مرحلة العد الفعلي في تعداد السعودية 2020، ستكون الأولوية للذين يتنقلون بشكل سريع، كما هو الواقع في الحرمين الشريفين والمستشفيات والفنادق في جميع مناطق المملكة، بدءا من 22 رجب المقبل، في حين تنطلق أعمال التعداد والمتمثلة بزيارة الباحثين للأسر بدءا من 23 رجب.

وأوضح مدير مشروع تعداد السعودية 2020 فهد الفهيد أن السبب في ذلك يعود لكون الموجودين في هذه الأماكن من المواطنين والمقيمين والزائرين يتنقلون بشكل سريع أكثر مما هو عليه في المساكن وأماكن وجود السكان المعتادة، مبينا أن الهيئة العامة للإحصاء اتخذت عددا من الإجراءات التقنية والفنية الإحصائية لزيادة دقة وجودة البيانات الإحصائية، بهدف الوصول إلى معلومات تفصيلية عن السكان والمساكن، كالبيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان في تلك الأماكن.

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وأضاف أن العمل لا يزال جاريا لتنفيذ مرحلة ترقيم المباني، والتي انطلقت 9 جمادى الآخرة الحالي وتستمر 33 يوما تنتهي 11 رجب المقبل، حيث يوجد في الميدان ما يقارب 11 ألف مراقب، يعملون على مقابلة رئيس الأسرة ووضع ملصق يحتوي على رقم المبنى، ورقم الوحدة العقارية، وجملة الوحدات العقارية، وتفاصيل عن المداخل الفرعية والرئيسة للمباني، وأخذ بيانات أولية عن الأسرة، وعدد الأفراد، ونوع المبنى، وإشغال الوحدات العقارية، ومعرفة الأسر الراغبة في استخدام العد الذاتي، وهي إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستخدم في التعدادات السكانية، وتعني استغناء الأسرة عن زيارة الباحث لمسكنها، وقيامها باستيفاء استمارة التعداد الكترونيا.

يذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة «تعداد السعودية 2020» سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

شروط العد الذاتي: