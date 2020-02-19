رصد 120 مخالفة لمبان تحت الإنشاء بالخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
نفذت بلدية محافظة الخبر حملة رقابية تستهدف المباني السكنية تحت الإنشاء في أحياء غرب محافظة الخبر، أسفرت عن رصد 120 مخالفة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية الرامية إلى تحقيق أهداف مشروع الرقابة على المباني والمنشآت والحد من مخالفات البناء بأنواعها ورفع مستوى جودة المشاريع أثناء التنفيذ، مما يساعد على الرقي بالفكر العمراني والخروج ببيئة عمرانية صحية.
ودعا ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد بالنظافة خلال فترة الإنشاء وعدم ترك المخلفات في الموقع ومخالفة الأنظمة، موضحا أنه سيجري إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات التي ترصد وتوجيه إنذارات لهم، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد أي مخالفة كانت، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.
المخالفات المرصودة:
- رمي مخلفات البناء والأنقاض
- عدم تسوير مواقع الإنشاء
- عدم وجود حاويات
- تصريف مياه الصرف في الشوارع
- تصريف مياه الصرف في الأراضي الفناء
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