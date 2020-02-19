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الوجبات السريعة غير الصحية تفقدك السيطرة العصبية على الشهية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سيدني

قال باحثون من أستراليا إن الوجبات السريعة غير الصحية يمكن أن تكبح عملية ضبط الشهية في المخ. وأوضح فريق الباحثين تحت إشراف ريشارد ستيفنسون، من جامعة ماكواري بمدينة سيدني، في دراستهم، أن تناول غذاء يحتوي على «الطعام غير المفيد» على مدى أسبوع فقط يمكن أن يضر بوظيفة منطقة الحصين بالمخ، وهي المنطقة التي تكبت عادة تذكر الإنسان لصحته أثناء تناول الطعام وتخفض رغبتنا فيه بمجرد الشبع.

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وحسب الباحثين فإن طريقة التغذية غير الصحية تؤثر على الحصين وتؤدي لتزايد الرغبة في تناول المزيد من الطعام، حتى وإن شبع الإنسان بالفعل.

وشملت الدراسة 105 من الشباب والمتطوعين الأصحاء، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة تتغذى بشكل صحي وأخرى تعتمد في غذائها بشكل أساس على «الطعام غير المفيد».

وتبين للباحثين أن التحكم في النفس لدى أفراد المجموعة التي تشمل شبابا يتناولون في طعامهم بشكل أساس فطائر هامبرجر وغير ذلك من الوجبات السريعة، انخفض بشكل واضح بعد أسبوع فقط من بدء التجربة، مقارنة بالمجموعة الأخرى التي تتغذى بشكل صحي، حيث ازدادت شهية الشباب بشكل أساس نحو الوجبات السريعة، مما جعلهم يطلبون المزيد منها، وذلك رغم أنهم شبعوا أصلا.