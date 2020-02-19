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بركان مايون بالفلبين يسبب 5 زلازل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مانيلا

سجل المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل خمسة زلازل بركانية ناجمة عن بركان «مايون»، خلال فترة مراقبة له استمرت 24 ساعة، طبقا لما ذكره المعهد أمس.

وبلغ متوسط انبعاث ثاني أكسيد الكبريت 288 طنا يوميا، وأظهرت أحدث بيانات تدفقا في القطاعين الأوسط والعلوي للرماد البركاني الذي بدأ ينفث في الربع الأخير من 2019، واستمر التدفق في فبراير الحالي.

وأوصى المعهد بأن دخول «منطقة الخطر الدائم» حول منطقة نصف قطرها ستة كلم و»منطقة الخطر الممتد» في القطاع الجنوبي والجنوبي الغربي إلى الشرقي والشمالي الشرقي، محظور بشكل صارم.