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كوريا الجنوبية تراقب البيئة بقمر صناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول

أعلنت كوريا الجنوبية أنها نجحت في إطلاق أول قمر صناعي ثابت بالنسبة للأرض في العالم لمراقبة البيئة، صنعته بنفسها، طبقا لما ذكره معهد أبحاث الفضاء الكوري الجنوبي أمس.

ومن المتوقع أن يصل القمر الصناعي لمداره النهائي الثابت بالنسبة للأرض بعد نحو أسبوعين، وسيبدأ إجراء مهمته البيئية البحرية في أكتوبر، حيث سيجري تشغيل جميع الأنظمة بشكل كامل بحلول 2021.

وبين المعهد أن القمر الصناعي متعدد الأغراض سيراقب ويتابع الغبار و20 نوعا من ملوثات الهواء، من بينها الأوزون وثاني أكسيد الكبريت والفورمالديهايد.