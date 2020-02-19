شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول
أعلنت كوريا الجنوبية أنها نجحت في إطلاق أول قمر صناعي ثابت بالنسبة للأرض في العالم لمراقبة البيئة، صنعته بنفسها، طبقا لما ذكره معهد أبحاث الفضاء الكوري الجنوبي أمس.
ومن المتوقع أن يصل القمر الصناعي لمداره النهائي الثابت بالنسبة للأرض بعد نحو أسبوعين، وسيبدأ إجراء مهمته البيئية البحرية في أكتوبر، حيث سيجري تشغيل جميع الأنظمة بشكل كامل بحلول 2021.
وبين المعهد أن القمر الصناعي متعدد الأغراض سيراقب ويتابع الغبار و20 نوعا من ملوثات الهواء، من بينها الأوزون وثاني أكسيد الكبريت والفورمالديهايد.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تراقب البيئة بقمر صناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.