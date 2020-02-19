حريق يؤجل مواجهة النهضة والتقدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري _ الدمام
أصدرت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم أمس، قرارا بتأجيل لقاء النهضة والتقدم الذي كان مقررا اليوم في المرحلة الـ 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وستقام المباراة اليوم على ملعب الأمير «محمد بن فهد» بالدمام، بحسب ما أوضحته اللجنة.
وجاء التأجيل إثر حريق نشب بمقر إقامة بعثة فريق التقدم في أحد فنادق الدمام، مما أدى إلى إخلاء الفندق بالكامل، ويحتل النهضة المركز السادس في المسابقة برصيد 40 نقطة، بينما يحتل التقدم المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة.
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