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131 ألف لاعب في دوري المدارس السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تتواصل منافسات النسخة الثانية من دوري المدارس السعودي لكرة القدم، حيث تتنافس الفرق المشاركة في 24 محافظة ومدينة في مرحلة «البطولة العامة» من الدوري.

ولعبت خلال الأيام الماضية على مستوى المملكة 15 ألف مباراة في 200 ملعب، بمعدل 1116 ساعة لعب، بينما بلغ عدد اللاعبين المشاركين 131 ألف لاعب، يمثلون 12.003 فرق مدرسية. ويبلغ عدد الفرق المدرسية 17 ألف فريق، وتمكن 1004 حكام معتمدين من إدارة المباريات الماضية، بينما يتولى 5175 مدربا تدريب الفرق.