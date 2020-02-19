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أخضر السلة يستهل مشواره أمام قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة السلة أولى مبارياته في التصفيات النهائية للبطولة الآسيوية أمام المنتخب القطري عند الـ 7:15 من مساء اليوم، على صالة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسيخوض المباراة الثانية له في التصفيات يوم الأحد المقبل ضد منتخب سوريا.

وتعد هذه المرحلة الأخيرة من التصفيات بعد أن تجاوز المنتخب السعودي الأولى والثانية بنجاح وقدم مستويات رائعة وضعته كمرشح قوي للتأهل للتصفيات النهائية.