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16 قتيلا في هجوم بالكونغو الديمقراطية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - كينشاسا

قتل 15 مدنيا وجنديا في هجوم مسلح نفذته جماعة «القوات الديمقرطية المتحدة» الانفصالية على قرية واقعة شرق الكونغو الديمقراطية، وأفاد حاكم مدينة بيني دونات كيبوانا في تصريحات أمس، بأن مسلحين هاجموا القرية وباغتوا الناس فيها، وقتلوا 15 مدنيا وجنديا.

وقتل 12 شخصا على الأقل في اشتباك مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة شمال شرق إفريقيا الوسطى، واندلع القتال بعدما دخلت عناصر مسلحة لبلدة بيراو قبل أن يتم صدهم.

وتشهد إفريقيا الوسطى منذ 2013 حربا أوقعت آلاف القتلى وأرغمت 20% من السكان البالغ عددهم 4,7 ملايين نسمة على الفرار.