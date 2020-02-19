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الإمارات تجلي الطلاب اليمنيين من ووهان الصينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ صنعاء أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أنه سيتم إجلاء الطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية بمساعدة دولة الإمارات العربية. وقال الحضرمي إن الإمارات وضعت الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلاب اليمنيين ووضعهم في الحجر الصحي الموقت في الإمارات قبل إعادتهم إلى البلاد. وكان اتحاد طلاب اليمن في الصين ناشد الحكومة في بيان له مطلع الشهر الجاري بإجلاء سريع للطلاب اليمنيين المقيمين في ووهان، وتقديم الدعم والرعاية الصحية والنفسية لهم. وقال البيان «قدمت الجامعات الصينية الدعم اللازم، لكن هناك إهمالا حكوميا يمنيا متعمدا لإجلاء الطلاب».



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