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المملكة تستنكر هجوم بوركينا فاسو الإرهابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شمال شرق بوركينا فاسو، وتسبب بمقتل وجرح وخطف عدد من الأشخاص. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة «لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، والتمنيات الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يسود الأمن والاستقرار في ذلك البلد الصديق، مجددة موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب».



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