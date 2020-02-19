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بحث آليات تحسين نواتج التعلم بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

أكد مدير التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني أهمية التركيز على تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي، ودعم ومساندة الميدان، واعتبار ذلك من الألويات المهمة التي توليها الإدارة جل اهتمامها.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الثانية لمجلس الشؤون التعليمية في الإدارة، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح.

وتضمنت الجلسات عرضا لمنجزات إدارات الشؤون التعليمية والمكاتب، وتجربة ثانوية الفرعين في بوابة المستقبل، قدمها القائد ماجد القحطاني، فيما استعرض مشرف التدريب التربوي سعيد الأسمري «إدارة وتنظيم عمليات التطوير المهني»، وقدمت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد خلود العشي ورقة حول «تجويد أداء برامج الإرشاد».