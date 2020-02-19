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هيئة المقاولين: توطين وظائف التشغيل والصيانة يحفز نمو القطاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد أمين الهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت آل سويد أن توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، وما يرتبط به من محفزات حكومية وبرامج دعم تدريب وتأهيل وتوظيف سيسهم في تطوير القطاع وبيئة العمل فيه ورفع أدائه، وكذلك تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية.

وأفاد آل سويد بأن قطاع التشغيل والصيانة من القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، والمستمرة بالنمو في السوق السعودي، لافتا إلى أن القطاع يزخر بفرص وظيفية مستديمة وذات مهارات عالية، وفي تخصصات فنية وحرفية.

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ودعا المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والاستفادة مما ستقدمه الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ القرار، من ممكنات وبرامج دعم لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع.

يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في شهر صفر الماضي قرارا وزاريا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر أخيرا قرارا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

أهداف قرار توطين قطاع التشغيل والصيانة: