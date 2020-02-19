السعودية | "مسك" و"إثراء" تقودان "مجموعة تواصل شباب العشرين"

شكرا لقرائتكم "مسك" و"إثراء" تقودان "مجموعة تواصل شباب العشرين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنظم "مؤسسة محمد بن سلمان - مسك الخيرية"، بالتعاون مع "مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي - إثراء"، اجتماعات "مجموعة تواصل شباب دول العشرين" "Youth 20" أو "Y20"، والتي انطلقت أعمالها خلال شهر فبراير/شباط الجاري في العاصمة الرياض، تمهيداً لطرح توصيات للنظر فيها واعتمادها في بيانها الختامي، الذي سيتم رفعه لقادة دول مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم المقبل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

شعار مؤسسة "مسك"

شعار كركز "إثراء"

ومن المنتظر أن تتناول القمة الشبابية مناقشة السياسات وتطويرها لصالح الشباب في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر 3 محاور رئيسية تشمل: المواطنة العالمية وحل المشكلات بصورة فعالة وسط الاختلافات الثقافية، وتمكين الشباب وإعداد القادة المتّسمين بالمرونة والحيوية في ظل عالم متغير، بالإضافة إلى الاستعداد لمواكبة تحديات المستقبل والتغلب عليها.

ويأتي هذا امتدادا لدور كل من "مسك" و"إثراء" الهام في دعم وتمكين الشباب على المستويين المحلي والدولي، وإيمانهما بالفكر الشبابي المتجدد، الذي ترجمته منظومة البرامج والمبادرات والشراكات العالمية ذات النطاق الواسع، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الشباب، ومساعدتهم على بلورة أفكارهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع الدولي ويشاركوا في التنمية المستدامة.

يذكر أن "مجموعة شباب العشرين" (Y20) هي مجموعة مستقلة تمثل شباب العالم، وهي إحدى مجموعات التواصل الثمانية الرسمية التي تقودها منظمات المجتمع المدني في البلد المضيف لقمة العشرين، والتي تشمل: مجموعة الأعمال (B20)، ومجموعة المجتمع المدني (C20)، ومجموعة العمال (L20)، ومجموعة الفكر (T20)، ومجموعة المرأة (W20)، ومجموعة العلوم (S20)، ومجموعة المجتمع الحضري (U20)، ومجموعة الشباب (Y20).