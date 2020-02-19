، "التجارة" تشهِّر بصاحب كافتيريا تبيع مشروبات غازية منتهية الصلاحية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب كافتيريا بمكة المكرمة، والعامل المسؤول من جنسية بنجلاديشية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض مشروبات غازية منتهية الصلاحية للبيع، وهو ما يعد مخالفة؛ تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكِّله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفَين.
هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة والاستثمار نظام مكافحة الغش التجاري
"التجارة" تشهِّر بصاحب كافتيريا تبيع مشروبات غازية منتهية الصلاحيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-19
شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب كافتيريا بمكة المكرمة، والعامل المسؤول من جنسية بنجلاديشية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض مشروبات غازية منتهية الصلاحية للبيع، وهو ما يعد مخالفة؛ تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكِّله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفَين.
هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
08:25 PM
شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب كافتيريا بمكة المكرمة، والعامل المسؤول من جنسية بنجلاديشية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض مشروبات غازية منتهية الصلاحية للبيع، وهو ما يعد مخالفة؛ تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكِّله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفَين.
هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
، "التجارة" تشهِّر بصاحب كافتيريا تبيع مشروبات غازية منتهية الصلاحية ،
المصدر : الخليج 365
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