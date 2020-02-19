، أمير الحدود الشمالية يوجه بتأمين برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي للطفلة "المى الصلبي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال زيارته لمنزلها ضمن جولته التفقدية في محافظة طريف

وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الشؤون الصحية بالمنطقة بتأمين برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي للطفلة "المى عوض الصلبي".

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنزل الطفلة ضمن جولته التفقدية في محافظة طريف.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية مواصلة الجهود من قبل الجمعيات المتخصصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة بالعمل والحرص في جانب التعليم والتدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله تعالى أن يمن على الطفلة بموفور الصحة والعافية.أمير الحدود الشمالية