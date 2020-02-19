محمد بن مسعود - الدمام - وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى الرياض اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومندوب عن المراسم الملكية. وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-19 وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى الرياض اليوم. Advertisements وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومندوب عن المراسم الملكية. 19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 07:54 PM وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى الرياض اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومندوب عن المراسم الملكية. ، وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.