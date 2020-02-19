شكرا لمتابعة خبر عن الاتصالات السعودية: شعارنا نفخر به وادعاء الشركة الأمريكية محاولة للابتزاز(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - على خلفية ما نشرته صحيفة «صدى» بشأن مقاضاة شركة الاتصالات السعودية بسبب شعارها الجديد، أكدت شركة ” stc ” أن شعارها مسجل باسم المجموعة في المملكة”.
وأكد مدير التواصل المؤسسي في stc محمد أبا الخيل أن شعار الـ stc الجديد مسجل باسم المجموعة في المملكة.
وأضاف أبا الخيل أنه لايتم تقليد الشعار حاولنا أن نتفهم موقفهم، وادعاء الشركة الأمريكية محاولة للابتزاز وتحقيق مكاسب مالية، قائلا : نحن شركة مستقلة والقانون يكفل حقنا ولم نقبل هذا الأدعاء، وشعارنا نفخر بيه.
وكانت” صدى ” قد حذرت شركة الاتصالات “ STC ” من أن شعارها الجديد يضعها في مأزق قانوني جراء تطابق شعارها مع لوجو الشركة الأمريكية.
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