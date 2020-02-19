شكرا لمتابعة خبر عن الاتصالات السعودية: شعارنا نفخر به وادعاء الشركة الأمريكية محاولة للابتزاز(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية ما نشرته صحيفة «صدى» بشأن مقاضاة شركة الاتصالات السعودية بسبب شعارها الجديد، أكدت شركة ” stc ” أن شعارها مسجل باسم المجموعة في المملكة”.

وأكد مدير التواصل المؤسسي في stc محمد أبا الخيل أن شعار الـ stc الجديد مسجل باسم المجموعة في المملكة.

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وأضاف أبا الخيل أنه لايتم تقليد الشعار حاولنا أن نتفهم موقفهم، وادعاء الشركة الأمريكية محاولة للابتزاز وتحقيق مكاسب مالية، قائلا : نحن شركة مستقلة والقانون يكفل حقنا ولم نقبل هذا الأدعاء، وشعارنا نفخر بيه.

وكانت” صدى ” قد حذرت شركة الاتصالات “ STC ” من أن شعارها الجديد يضعها في مأزق قانوني جراء تطابق شعارها مع لوجو الشركة الأمريكية.