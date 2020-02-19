شكرا لمتابعة خبر عن ضبط متعهد رمى دجاجا نافقا في مخطط سكني بالأسياح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الأسياح من ضبط مقاول متعهد بنقل الدواجن، لإلقائه دواجن نافقة شرق المخطط السكني بمركز الخصيبة. وتفصيلا، رمى المتعهد التابع لإحدى شركات الدواجن بالأسياح، 4 سيارات مليئة بالدواجن النافقة في مخطط سكني في الجهة الشرقية؛ مما أغضب الأهالي. Advertisements وعلي الفور، باشرت الجهات المختصة الواقعة، حتي أطاحت بالمتعهد لإزالة الدواجن النافقة من الموقع، كما تم تعقيم الموقع عن طريق فرع وزارة الزراعة بالمنطقة.

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