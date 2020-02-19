شكرا لمتابعة خبر عن السعوديات يتفوقن في قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفوقت السعوديات على نظيراتهن بواقع 6 سيدات أعمال، في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2020، التي تُصدرها مجلة فوربس الأمريكية سنويًا.

وضمت القائمة رائدات أعمال من 23 جنسية مختلفة يمثلن نحو 28 قطاعًا مختلفًا، غير أن السعوديات تفوقن على نظيراتهن بواقع 6 سيدات أعمال، ثلاثة منهن تصدرن القائمة.

وجاءت رانيا محمود النشار في المركز الثالث في قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2020، إذ شغلت منصب الرئيس التنفيذي في «مجموعة سامبا المالية» في عام 2017، وتتمتع بخبرة مصرفية تزيد على 20 عامًا.

في حين جاءت سارة السحيمي في المركز الرابع لقائمة فوربس لأقوى سيدات أعمال الشرق الأوسط

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فيما جاءت سارة السحيمي في المركز الرابع في قائمة فوربس، حيث تترأس مجلس إدارة سوق المال السعودية «تداول»، وهي أكبر بورصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإلى جانب ذلك شغلت منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال منذ مارس 2014.

وفي المركز الخامس في قائمة فوربس، جاءت لبنى العليان، وهي أول سيدة تنضم لعضوية مجلس إدارة شركة مدرجة بسوق المال السعودية في عام 2004، وهي «البنك السعودي الهولندي».

وشغلت لبنى العليان منصب رئيس مجلس إدارة بنك «ساب»، الذي تمتلك فيه مجموعة العليان حصةً تصل نسبتها إلى 18% بقيمةٍ تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وتعد المجموعة ثاني أكبر مساهم في البنك، الذي تتجاوز قيمته السوقية 18 مليار دولار.

واحتلت بسمة الميمان المركز الثالث عشر في قائمة فوربس، وهي أول سيدة خليجية تتولى منصب المدير الإقليمي بمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقبل التحاقها بالمنصب في عام 2018 عملت لأكثر من 17 عامًا بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية.

كما احتلت الشيهانة بنت صالح العزاز المركز الـ48 في قائمة فوربس، وهي الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.