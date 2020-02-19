شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: 1762 مصاب بفيروس كورونا الجديد خلال يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الصحة، عن عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد(Covid-19) داخل المملكة إلى الآن.
وأوضحت أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (75353) شخص معظمهم في الصين بعدما كانوا 73591 مصاب أمس، ما يعني إصابة 1762 شخصًا بالفيروس خلال يوم.
وأكدت أنه تعافى منهم (14649) بينما توفي (2012)، داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937 للاستفسار عن أي أمور صحية.
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