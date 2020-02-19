شكرا لمتابعة خبر عن شفاء حالة المصاب بـ«كورونا القديم» بالنعيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة شفاء حالة المصاب (53 عاما) بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا القديم» بمحافظة النعيرية، والذي كان المركز قد أعلن عن إصابته بالمرض يوم الاثنين الماضي 10 فبراير،

وقام مستشفى النعيرية بإحالته لمجمع الدمام الطبي ، لاستكمال تلقي العلاج في القسم المخصص للأمراض المعدية، وذلك بعد ثبوت التحاليل المخبرية التي أجريت له وأظهرت إصابته بالمرض،

ما استدعى فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية بمستشفى النعيرية، وتطهير كافة الأقسام والممرات لضمان سلامة مراجعي المستشفى، إلى جانب التأكيد على الموظفين والممارسين الصحيين من أطباء وممرضين وفنيين، بالعناية والاهتمام بالإجراءات الوقائية، في الوقت الذي زار فيه قسم مكافحة العدوى التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية مستشفى النعيرية، للوقوف على من مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع مثل هذه الحالات وغيرها من الأمراض المعدية، ورفع كفاءة العاملين بأقسام مكافحة العدوى، والالتقاء بالكوادر الطبية والإدارية، وذلك ضمن عدة زيارات قام بها الفريق لمستشفيات المنطقة.

في حين كثفت إدارة مستشفى النعيرية خلال الأسبوع الماضي جهودها التثقيفية، في بث الرسائل التوعوية للمواطنين والمقيمين، وتعريفهم بأعراض الأمراض المعدية والطرق الرئيسية لاجتنباها والوقاية منها، وإقامة محاضرة توعوية لطلاب نادي الحي على هامش الجهود التثقيفية التي قام بها المستشفى