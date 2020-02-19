شكرا لمتابعة خبر عن موافقة هيئة الغذاء شرط للاستعانة بمشاهير التواصل في الإعلانات(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن إصدارها قرار يتضمن إلزام الشركات والمؤسسات المعلنة بالحصول على موافقة الهيئة في حال رغبتها الاستعانة بمشاهير التواصل الاجتماعي. وتضمنت شروط الموافقة المباشرة على الدعاية أو الإعلان، أن لا يجوز للجهة المعلنة / المعلن نشر أو بث أي دعاية للمنتج إلا بعد موافقة الهيئة، ولا تجوز الدعاية عن أي منتج إلا بعد تسجيله وإدراجه في الهيئة العامة للغذاء والدواء، ألا تكون الدعاية خادشة للحياء العام. وألا تتضمن الدعاية أي عبارة تمس المنتجات الأخرى بشكل مباشر، وأن تكون المعلومات المتضمنة بالدعاية صحيحة ودقيقة ومثبتة علمياً.

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