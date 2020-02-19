شكرا لمتابعة خبر عن تدخل طبي ناجح لإنقاذ حياة خديج بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي من التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية في تحقيق إنجاز غير مسبوق خارج مراكز القلب المتخصصة، وذلك بإجراء عملية قلب صغرى (في القناة الشريانية السالكة) لطفل خديج .

وأشار مدير مستشفى الولاده والأطفال بالدمام د. عبدالوهاب الجباري أن المولودة كانت تعاني من تمدد في البطين الأيمن والأيسر ولم تستجب للخطة العلاجية الموضوعة لها من قبل الفريق الطبي مما دعى الى إجراء عملية قلب صغرى عاجلة لربط القناة الشريانية السالكة، وذلك داخل غرفة العناية المركزة مبينا ان حالة الطفلة مستقرة بعد نجاح العملية الجراحية.

وأشرف على العملية فريق طبي متخصص من مركز سعود البابطين للقلب بقيادة استشاري جراحة قلب الأطفال د. سيد سالم وبالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.