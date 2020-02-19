شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام صحة عسير يوجه بتكريم إخصائية ومتدربتين لإسعافهن مصاب بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية مقطع الفيديو الذي حصلت عليه «صدى» بشأن إسعاف ثلاثة نساء لمُصاب في حادث دهس بخميش مشيط، وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري بتكريمهن.

ووجه خالد بن عائض عسيري، بتكريم إخصائية الصحة العامة بالقطاع الصحي في محافظة خميس مشيط عائشة فايز الشهري ، والمتدربة صفيه فايز الشهري أخصائية تمريض، والمتدربه منال يحيى الشهري أخصائية تمريض، وذلك نظير ما قاموا به من عمل إنساني نبيل وغير مستغرب، تمثل في مباشرتهن إسعاف مصاب تعرض لحادث بأحد الطرق في محافظة خميس مشيط ومتابعتهم لحالته حتى وصول الهلال الأحمر، مؤكداً اعتزازه بهن وأن ما قاموا به هو مصدر فخر واعتزاز.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع ، أن سعادة المدير العام وجه بتكريمهن فور علمه بما قمْنّ به من عمل نبيل يعكس استشعارهن للواجب المهني والإنساني .

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