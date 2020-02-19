شاهد.. قُبل وأحضان في أول لقاء يجمع المختطف نايف القرادي بـ عمّه

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الرياض - علي القحطاني - وثّق مقطع فيديو، أول لقاء يجمع بين المختطف الثاني في الدمام نايف القرادي بعمّه، والذي نشرت «صدى» تعليقه اليوم الأربعاء على تطابق عينات فحص الـ DNA.
وأوضح المقطع، تسليم نايف القرادي على عمّه وتقبيل يده ورأسه، فيما قام عمّه بتقبيله واحتضانه وأعرب عن سعادته بلقاءه، وبدا وكأنه لا يريد تركه نهائيًا.
وكشفت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن تطابق العينتين من فحص الـDNA للمختطف نايف محمد القرادي، الذي تم اختطافه منذ 27 سنة، مع والدته الشرعية.
وأكد عم المختطف، أن «والد الطفل يرحمه الله وأمه واجها عناء وأتعاب وصبر وحزن، إذ تعرض الأب إلى حالة في القلب وبقي يعاني منها لسنين حتى تُوفي، وكذلك صارت حالة نفسية للأم بسبب الفاجعة التي تعرضت لها».
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