شاهد.. أمطار الخير تُزين طريف

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، استمرار هطول الامطار بغزارة على محافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة في فرص هطول الأمطار مساء اليوم لتكون من متوسطة إلى غزيرة.
وأشارت إلى أن الأمطار تصحب بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية(حفر الباطن) ومنطقة القصيم والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض.
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