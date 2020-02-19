شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأتربة والرياح على الرياض وحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من حالة الطقس على الرياض وحائل. وأوضحت أن الرياض تشهد استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الثالثة فجر غد الخميس. وأفادت بأن حائل تشهد استمرار في الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الثالثة فجر يوم غد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الأتربة والرياح على الرياض وحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.