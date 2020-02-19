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شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق المسار الرئيسي لطريق المكرونة بجدة ليومين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إغلاق المسار الرئيسي لطريق المكرونة وذلك يوم الجمعة الموافق 21-2-2020م من الساعة ثانية صباحًا إلى الساعة الرابعة مساءًا، ويوم السبت الموافق 22-2-2020م من الساعة الثانية صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.
يأتي ذلك نظراً لتنفيذ وتركيب أربعة جسور مشاة لمدينة جدة بهدف وجود معابر آمنة للمشاة والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، مشيرة إلى أنه سيتم تحويل الحركة المرورية وفقاً للمخطط أدناه.
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