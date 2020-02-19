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عدن - ياسمين التهامي - وجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، طلبًا عاجلًا إلى دول المقاطعة وذلك بعد فشل المحادثات مع السعودية.

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قطر تعلن عن ‘‘تحالف عربي‘‘ جديد بعيدا عن تسلط السعودية والإمارات وهذه مهمته.. وتوجه دعوة عاجلة إلى دول المقاطعة

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وأعلن الوزير تجديد الدعوة القطرية بإنشاء تحالف أمني مشترك بين الدول العربية في الشرق الأوسط ، بعيدا عن أي وصاية أو تسلط لدول على أخرى.

وقال وزير الخارجية القطري، إنّ دول الحصار "يجب أن تعود إلى رشدها"، مشددًا على أنّ "لكل بلد حقه السيادي في اتخاذ إجراءاته".

وأكد "آل ثاني" في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أنّ الدوحة ترحب بكل جهد يسعى لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف.

وأضاف الوزير القطري "كنا قد بدأنا مفاوضات مع السعودية لكنها توقفت يناير/كانون الثاني الماضي دون سابق إنذار".

وجدد وزير الخارجية القطري، دعوة قطر "دول الشرق الأوسط إلى اتفاق أمني مشترك قائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

ومنذ يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر، بداعي دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتتهم دول الحصار بسعيها لفرض إرادتها على القرار الوطني القطري.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق، عن ستة مصادر أن محادثات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بين السعودية وقطر، وانهارت عقب بدئها. وقال مصدرٌ قطريٌّ إن المحادثات انتهت لعدم واقعية المطالب السعودية، مضيفًا: "لم يكن من الممكن أن نصبح دولة تابعة".