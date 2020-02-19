شكرا لقرائتكم خبر عن ميت يبعث برسالة مخيفة لزوجته!.. شاهد ماورد فيها؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ربما يكون الواقع أكثر رعباً وغموضاً من أفلام السينما. إذ كنت تشك في صدق هذا عليك محاولة تفسير الطريقة الغريبة التي عثرت بها سيدة أمريكية على خاتم فقدته منذ 50 عاماً تقريباً.

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ميت يبعث برسالة مخيفة لزوجته!.. شاهد ماورد فيها؟؟ (صورة)



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بحسب ما أوردت صحيفة Metro البريطانية، ففي عام 1973 فقدت ديبرا ماكينا بالولايات المتحدة الأمريكية خاتم المدرسة الثانوية لزوجها الراحل، بعدما خلعته وهي تغسل يديها وتركته على حوض في متجر ببورتلاند في ولاية مين. وحينما تذكرت أنها لم تأخذالخاتم، عادت مرة أخرى للبحث عنه لكنها لم تجده. حزنت ديبرا وزوجها على ضياع الخاتم، لكنها نسيت الأمر بمرور الوقت.

ويعود الخاتم إلى صديقها آنذاك شون ماكينا، الذي تزوجها عام 1977، وعاشا حياة سعيدة إلى أن توفي إثر إصابته بالسرطان عام 2017.

وفي الشهر الماضي، أصابت السيدة الأمريكية صدمة شديدة عندما سمعت أن فنلندي مكتشف معادن يُدعى ماركو سارينن، 38 عاماً عثر على الخاتم المفقود في غابة بمدينة كارينا الفنلندية.