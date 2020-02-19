نتنياهو يزعم: التطبيع يتسارع بشكل متزايد وأجريت زيارات لدول عربية

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، اليوم الأربعاء، إن "العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) سيتمكنون قريبا من السفر إلى المقدسات الإسلامية في السعودية، بشكل مباشر من إسرائيل".

وأضاف نتنياهو : "حتى الآن، يزور العرب في إسرائيل السعودية بجوازات سفر أردنية مؤقتة، بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والسعودية"، مدعيا أن "التطبيع مع الدول العربية يتسارع بشكل متزايد".

وتابع نتنياهو لقناة "هلا" التلفزيونية العربية التي تبث بالعبرية من أراضي 48 : "أعتقد أننا سنصل سريعا إلى وضع يمكّن الإسرائيليين الوصول إلى رحلات مباشرة إلى السعودية للحج، بكلفة مالية أقل من التي يدفعونها اليوم، هذا ما يجب أن يكون وهذا ما سيكون في نهاية المطاف".

وزعم أنه يصنع "ثورة في علاقات إسرائيل مع العالم العربي"، مستطردا : "اليوم يُحلّق الإسرائيليون فوق المملكة العربية السعودية"، في إشارة لسماح الرياض للخطوط الجوية الهندية، بالسفر عبر أجوائها في رحلاتها المتجهة من وإلى إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى المرسوم الذي أصدره وزير الداخلية الإسرائيلي والذي يسمح للإسرائيليين بزيارة السعودية، موضحا أن ذلك جاء بعد التشاور معه وأنه "جزء من الثورة".

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وفي سياقٍ متصل، ذكر أنه "لا يستطيع الإفصاح عن عدد المرات التي زار بها دولا عربية"، مستثنيا الزيارة العلنية التي أجراها إلى سلطنة عُمان، ولقاء رئيس المجلس السيادي السوداني في أوغندا.

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وقال : "صدقوني أن هناك عدد من الزيارات التي أجريها للدول العربية"، مضيفا عن التطبيع "إنه يتسارع بشكل متزايد، ليس فقط بسبب التهديد الإيراني المشترك، ولكن أيضًا بسبب شغف الدول العربية بالتكنولوجيا الإسرائيلية". بحسب ادعائه.

ورأى نتنياهو أن إسرائيل تعيش في وضع ممتاز مقارنة ببعض الدول العربية، بفضل الانفتاح التي تنتهجه في السياسية الخارجية، خاصة مع الدول العربية.

وزاد قائلا إنه في حواراته مع الزعماء العرب "سرا وعلانية" يقترح إقامة سلام معهم قبل حل النزاع مع الفلسطينيين.

ومضى يقول : "سنصل أيضًا إلى تسويات وتفاهمات مع الفلسطينيين، ولكن الأمر متعلق بالزعماء العرب، إنهم 99٪ من العالم العربي، ولا يعقل أن يُحبط 1% علاقتنا مع 99%".

وقال: إذا أقمنا سلاما مع الدول العربية في تطبيع تدريجي، فسيساعدنا ذلك أيضًا على الوصول إلى السلام مع النسبة المتبقية، مع الفلسطينيين".

ومع ذلك، اعترف نتنياهو أنه "لن تتوصل إسرائيل إلى سلام كامل مع العالم العربي، حتى حل الصراع مع الفلسطينيين، ولكن يمكننا أن نبدأ بالتطبيع على الرغم من ذلك". كما تحدث.

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