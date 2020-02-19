6 سعوديات في صدارة قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

ضمت قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2020، التي تُصدرها مجلة فوربس الأمريكية سنويًا، رائدات أعمال من 23 جنسية مختلفة يمثلن نحو 28 قطاعًا مختلفًا، غير أن السعوديات تفوقن على نظيراتهن بواقع 6 سيدات أعمال، ثلاثة منهن تصدرن القائمة.

وجاءت رانيا محمود النشار في المركز الثالث في قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2020، إذ شغلت منصب الرئيس التنفيذي في «مجموعة سامبا المالية» في عام 2017، وتتمتع بخبرة مصرفية تزيد على 20 عامًا، لذلك أدرجتها فوربس في قائمة أقوى 100 سيدة في العالم في المركز الـ97.

سارة السحيمي في المركز الرابع لقائمة فوربس لأقوى سيدات أعمال الشرق الأوسط

وتعد مجموعة سامبا المالية رابع أكبر مصرف في المملكة بأصول تتجاوز 63 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2019، وفقًا لمجلة فوربس الشرق الأوسط.

فيما جاءت سارة السحيمي في المركز الرابع في قائمة فوربس، إذ تترأس مجلس إدارة سوق المال السعودية «تداول»، وهي أكبر بورصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإلى جانب ذلك شغلت منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال منذ مارس 2014.

ولعبت سارة السحيمي دورًا فعالًا في إعادة هيكلة شركة «الأهلي كابيتال»، نتج عنه نمو أعمالها وتطوير المنتجات والخدمات التكنولوجية لصالح الشركة وعملائها، ودرست برنامج الإدارة العامة بجامعة هارفارد، ونالت درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وفقًا لمجلة فوربس.

لبنى العليان وبسمة الميمان من أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط وفقًا لقائمة فوربس

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وفي المركز الخامس في قائمة فوربس، جاءت لبنى العليان، وهي أول سيدة تنضم لعضوية مجلس إدارة شركة مدرجة بسوق المال السعودية في عام 2004، وهي «البنك السعودي الهولندي»، ورغم أن البنك لم يعد قائمًا حاليًا إلا أن العليان ما زالت من أقوى سيدات الأعمال في السعودية.

وفي يونيو الماضي، شغلت لبنى العليان منصب رئيس مجلس إدارة بنك «ساب»، الذي تمتلك فيه مجموعة العليان حصةً تصل نسبتها إلى 18% بقيمةٍ تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وتعد المجموعة ثاني أكبر مساهم في البنك، الذي تتجاوز قيمته السوقية 18 مليار دولار.

فيما جاءت بسمة الميمان في المركز الثالث عشر في قائمة فوربس، وهي أول سيدة خليجية تتولى منصب المدير الإقليمي بمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقبل التحاقها بالمنصب في عام 2018 عملت لأكثر من 17 عامًا بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية.

الشيهانة بنت صالح العزاز جاءت في المركز الـ48 في قائمة فوربس، وهي الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، ومن المستهدف زيادة أصوله خلال العام الجاري لأكثر من 400 مليار دولار، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

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