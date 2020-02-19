دون مراجعة الجوازات.. تعرف على رسوم تأشيرات الخروج والعودة عبر منصة «أبشر»

حددت المديرية العامة للجوازات، رسوم وإجراءات إصدار التأشيرات الإلكترونية عبر منصة «أبشر»، منها تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي للعمالة تحت كفالة المواطنين، دون الحاجة لمراجعة الجوازات.

وأوضحت الجوازات السعودية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إصدار تأشيرة الخروج والعودة المفردة عبر أبشر لمدة شهرين أو أقل برسوم قيمتها 200 ريال، فيما يمكن تمديد المدة لكل شهر برسم إضافي يبلغ 100 ريال.

رسوم إصدار تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية المتعددة عبر أبشر

وأضافت الجوازات السعودية أن إصدار تأشيرة الخروج والعودة المتعددة عبر أبشر تكون لمدة 3 أشهر أو أقل بقيمة 500 ريال، ويمكن تمديد المدة برسم إضافي لكل شهر وهو 200 ريال.

وأكدت الجوازات السعودية أنه يلزم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي سفر المكفول خلال شهرين من تاريخ إصدار التأشيرة وفي حال لم يتم السفر سيتم فرض غرامة مالية، لم يتم تحديدها على الحساب الرسمي للجوازات.

كيفية التسجيل في منصة أبشر

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فيما أوضحت منصة أبشر في حسابها الرسمي على «تويتر»، أن خدمة التفويض الإلكتروني تسمح للأشخاص بتفويض أي شخص يحمل الهوية الوطنية، ولديه حساب في أبشر، لمراجعة الجوازات وإتمام معاملات الأشخاص نيابة عنهم في أوقات انشغالهم.

ويمكن التسجيل في منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول على الموقع الرسمي للمنصة أو تطبيق الهاتف، ثم املأ البيانات المطلوبة، وفي الخطوة الثانية أدخل رمز التحقق المرسل إلى جوالك، ثم اختر من بيانات المستخدم، قنوات التفعيل كخطوة ثالثة.

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