بالفيديو.. عادل الجبير يفحم مذيع التليفزيون الألماني: لن نقبل بالإملاءات الخارجية

تداول روَّاد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، مقاطع مصورة من مقابلة عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، مع التليفزيون الألماني؛ إذ أكد أن المملكة ترفض الإملاءات الخارجية ولن تقبل بها.

وقال عادل الجبير، في مقابلته مع التليفزيون الألماني ضيفا على برنامج «في دائرة الخطر» على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إن المملكة العربية السعودية لن تقبل بأي إملاءات غربية؛ لأنها مبنية على معلومات سمعوها من مصادر غير دقيقة، مضيفًا أن التعليم والرعاية الصحية ومستوى الحياة من حقوق الإنسان.

عادل الجبير: النساء المحتجزات حاولوا الحصول على وثائق سرية

وأوضح عادل الجبير، ردًا على سؤال مقدم البرنامج حول احتجاز نساء سعوديات؛ لأنهن طلبن حقهن في قيادة السيارات، أن هذا غير صحيح، موضحًا أنهن متورطات في محاولات خارجية لتجنيد أُناس يعملون في مواقع حساسة.

وتابع عادل الجبير، أن هؤلاء النساء حاولن الحصول على وثائق سرية؛ حتى يستخدمها أعداؤنا، وهذا يُسمى تجسسًا والمدعي العام بعد نهاية هذه المحاكمات سيعرض هذه الأدلة.

عادل الجبير: التعليم والرعاية الصحية من أهم حقوق الإنسان

ووجَّه عادل الجبير حديثه لمقدم التليفزيون الألماني قائلًا: إذا نظرت للتعليم والرعاية الصحية ومستوى الحياة؛ ليرد الأخير: لا نريد.. نحن ننظر لحقوق الإنسان؛ لكن الجبير قال له إن كل هذه الأمور من حقوق الإنسان.

ووجَّه مقدم البرنامج تساؤلًا لوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير قائلًا: «ماذا تعني الرعاية الصحية إذا هم متواجدون في السجن لسنوات وبدون اتهامات؟»، ليرد الجبير قائلًا: «لدينا أكثر من عشرين مليون سعودي: هل هم جميعًا في السجن؟!».

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رواد تويتر يفتخرون بردود عادل الجبير في برنامج دائرة الخطر

فيما رحب المغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بردود وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وتداولوها على نطاق واسع، إذ قال حساب يُدعى «سلمان بن حثلين»: «الثبات.. سرعة البديهة.. العلم.. الإدراك.. كلها تتلخّص في اسم عادل الجبير».

فيما قال رجل الأعمال الدكتور خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود حقيقةً على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: أغبط بلدي الغالي على وجود رجل دولة بمثل الرائع عادل الجبير، الذي إذا تحدث لا تملك إلا أن تنصت لحديثه».

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