«العمل» تبدأ إصدار وثائق «العمل الحر» لفئة التنمية الريفية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه بالتعاون مع وزارة البيئة، تم البدء في إصدار وثائق «العمل الحر» لفئة التنمية الريفية.
و«العمل الحر»، هو عبارة عن مبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى تنظيم العمل الحر في المملكة، للمساهمة في إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات.
وعبر بوابة المبادرة، يمكن إصدار وثائق «العمل الحر» من خلال إجراءات سريعة وميسرة، والاستفادة من المميزات والخدمات المقدمة، كما تقدم منصة «العمل الحر» خدمة العروض والتخفيضات من شركاء النجاح؛ لتسهيل عمل ممارسي الأعمال الحرة.
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