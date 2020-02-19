«صحة حفر الباطن» تنظم برنامج «الزواج الصحي» لـ500 طالبة

نظمت «صحة حفر الباطن» برنامج الزواج الصحي، في جامعة حفر الباطن متمثلة بكلية العلوم التطبيقية وكلية إدارة الأعمال للبنات؛ لتوعيتهم بأهمية الفحص ما قبل الزواج وبلغ عدد الحضور 500 طالبة.
تضمن البرنامج شرحًا تفصيليًّا عن أمراض الدم الوراثية كمرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا، وآلية الفحص والتعامل مع الفحوصات بالسرية التامة، وذلك لتثقيف الطالبات بالأمراض وآثارها على المجتمع وطرق الحد من انتشارها بالفحص والتأكد لإعطاء المشورة الطبية حول إمكانية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر، أو الأبناء في المستقبل.
كما يهدف البرنامج إلى إعطاء الخيارات والبدائل أمام الراغبين بالزواج من أجل التخطيط لإنشاء أسرة سليمة صحيًّا واجتماعيًّا.
وتحرص «صحة حفر الباطن» على تقديم كل البرامج والحملات التوعوية لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.
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