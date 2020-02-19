إصابات في حادث مروري جماعي لـ4 مركبات بالطائف

أعلن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مروري بمحافظة الطائف، نتج عنه عدد من الإصابات.

وعبر موقعه الرسمي على «تويتر»، قال المركز: «اصطدام أربع مركبات بمحافظة الطائف (قبل جسر معهد الصيانة باتجاه المطار)»، مشيرًا إلى أنه نتج عن الحادث عدد من الإصابات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأفاد المركز بأن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث.

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