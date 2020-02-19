أعلن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وقوع حادث مروري بمحافظة الطائف، نتج عنه عدد من الإصابات.
وعبر موقعه الرسمي على «تويتر»، قال المركز: «اصطدام أربع مركبات بمحافظة الطائف (قبل جسر معهد الصيانة باتجاه المطار)»، مشيرًا إلى أنه نتج عن الحادث عدد من الإصابات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
وأفاد المركز بأن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث.
اقرأ أيضًا:
إصابات في اصطدام مركبتين بالطائف.. والجهات المختصة تباشر الحادث
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات في حادث مروري جماعي لـ4 مركبات بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.