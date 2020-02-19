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إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض لاستضافة مخالفين فكريًا

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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بناءً على ما رفعه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، قرارًا بإعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض، وتعيين الدكتور صالح بن أحمد الوشيل.

يُشار إلى أن هذا القرار جاء على خلفية ما حصل من تجاوزات يوم الأحد 22٢/ 6/ 1441هـ بكلية الشريعة، بعدما تمت استضافة بعض ممن عليهم مخالفات فكرية.

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