10 جهات حكومية تناقش الخطة التكاملية للتفويج في موسم حج 1441هـ

استضافت وزارة الحج والعمرة، الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك للإشراف على منظومة التفويج، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الأمنية والجهات المشاركة في منظومة الحج، وذلك بهدف مناقشة نتائج موسم حج 1440هـ ومعالجة أهم التحديات والصعوبات التي جرى رصدها خلال موسم حج العام الماضي.

وأكد الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، أهمية تكاتف الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل وتيسير نسكهم، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا أهمية توفير جميع الإمكانات المادية والبشرية وبذل كل ما يلزم للعمل والتنسيق بفعالية تامة مع كافة القطاعات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

واستعرض فريق العمل المشترك الخطة التكاملية التفصيلية لمنظومة التفويج لموسم حج 1441هـ، والتقنيات الحديثة المساهمة في توسيع دائرة التواصل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير منصات تفاعلية لتبادل الآراء والأفكار التي تهدف إلى إنجاح خطط الحج لاسيما المتعلقة بمنظومة التفويج.

وشارك في الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك كل من وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام وإدارة الحشود والدفاع المدني وأمن المنشآت وقوات الطوارئ الخاصة وأمن الحرم المكي والإدارة العامة للمرور، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير مكة المكرمة والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل.

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