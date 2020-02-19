بالصور.. السيطرة على حريق بدار سينما في الدمام وإخلاء 219 شخصًا

أخمد «مدني الدمام»، اليوم الأربعاء، حريقًا اندلع في صالة سينما، فيما تم إخلاء 219 شخصًا، ومعالجة 15 آخرين نتيجة تعرضهم للدخان.

وعبر موقعه الرسمي على «تويتر»، أفاد الدفاع المدني، باندلاع حريق في صالة سينما تحت التجهيز والإنشاء بالطابقين الأول والثاني لمجمع تجاري مكون من ثلاثة طوابق وقبو، لافتًا إلى أنه «تم إخلاء 219 شخصًا من المجمع والفندق المجاور، ومعالجة 15 شخصًا بالموقع نتيجة تعرضهم للدخان».