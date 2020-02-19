السعودية اليوم / وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

وصل معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية،وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد, ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين ،ومندوب عن المراسم الملكية.

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19:11ت م

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