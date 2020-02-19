

الشعيبة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

نفذت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي اليوم تجربة فرضية لتوقف قسري في محطة تحلية المياه المالحة بالشعيبة بمنطقة مكة المكرمة, وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو وزير الداخلية بهدف الحد من الآثار المترتبة على نقص إمدادات المياه والكهرباء المغذية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومحافظتي جدة والطائف, إلى جانب استعدادات الجهات الوطنية حيالها.

وأوضحت الأمانة العامة للهيئة أن التجربة انطلقت في تمام الساعة (09:00) صباحاً وتم الانتهاء منها بنجاح عند الساعة (10:58) صباحاً دون ملاحظات ولله الحمد، وقد شارك في التجربة: الإدارة العامة للأمن الصناعي، والبيئة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومختلف الجهات الأمنية والخدماتية بالمنطقة.

// انتهى //

18:24ت م

0260





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة العليا للأمن الصناعي تنفذ تجربة فرضية بمحطة تحلية الشعيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.