السعودية اليوم / سمو وزير الحرس الوطني يستقبل رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة، معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين الجانبين.

عقب ذلك تمت مراسم توقيع عقد مشروع "مقياس كفايات وزارة الحرس الوطني"، حيث وقع العقد المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله بن علي القاطعي، وقائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء محمد بن مرزوق الحبابي.

ويهدف المشروع الذي سيبدأ تطبيقه بداية من العام الدراسي القادم إلى قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بتصميم إطار للكفايات الخاصة بمرشحي كلية الملك خالد العسكرية، وتطبيق مقياس الكفايات عليهم بمقرات الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة.

يذكر أن كلية الملك خالد العسكرية تستقبل أعداداً كبيرة من الراغبين في الالتحاق ببرامجها العسكرية، كما أن هيئة تقويم التعليم والتدريب لديها مركز متخصص في القياس ينتج ويطبق اختبارات متعدد تستفيد منه عدة جهات تعليمية وغير تعليمية لزيادة فاعلية الاختيار ودقة الترشيح بشفافية وعدالة.

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18:17ت م

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