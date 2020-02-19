السعودية اليوم / أمانة وإسكان المدينة المنورة تبحثان عدداً من المشاريع المتميزة والتنموية بالمنطقة



المدينة المنورة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

التقى أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن أحمد البليهشي, مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمدينة أحمد بن بكر زيدان, والرئيس التنفيذي لشركة دور العقارية المهندس عبدالواحد عبيد.

وجرى خلال اللقاء طرح عدد من المشاريع التنموية المميزة والجديدة وماتحتاجه من دعم وتسهيل من قبل أمانة المنطقة.

وشدد أمين المدينة المنورة على الاهتمام بالجودة العالية لتلك المشاريع, موجهاً فريق عمل أمانة المنطقة بتوفير كل الدعم اللازم لفرع وزارة الإسكان بالمدينة والمطورين العقاريين, إضافة إلى تنسيق عمل لعرض ركن تعريفي لمنتجات وزارة الإسكان والدعم السكني والمطورين العقارين بمقر أمانة المنطقة.

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18:09ت م

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