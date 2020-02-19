أمير الشمالية يوجه بتوظيف والد أطفال الثلاسيميا ويتكفل بعلاجهم

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بعلاج أطفال متابعات الخليج 365 عامر بن لافي الحازمي المصابين بمرض “الثلاسيميا” وتكفلّه شخصياً بعلاجهم في أحد المستشفيات المتخصصة، كما وجه سموه بتوظيف والدهم في محافظة طريف.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل متابعات الخليج 365 اليوم، ضمن جولته التفقدية لمحافظة طريف، مؤكداً سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله تعالى أن يمن على الأطفال بموفور الصحة والعافية.

وأعرب متابعات الخليج 365 الحازمي عن سعادته بزيارة سموه لمنزله وتوجيهه الكريم بتوفير العلاج المناسب لأطفاله واهتمامه ومتابعته شخصيًا لحالتهم الصحية.

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