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منع التنقل بالخيول في الرياض لـ7 أيام

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منع التنقل بالخيول في الرياض لـ7 أيام
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الخيل بعدم التنقل بخيولهم من الإسطبلات وإليها بالرياض لمدة سبعة أيام اعتبارا من 26 فبراير إلى 3 مارس، وذلك لقرب انطلاق البطولة العالمية للفروسية «كأس السعودية» لسباق الخيل، والتي تستضيفها المملكة 29 فبراير الحالي.

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وطالبت جميع الملاك بالتعاون والتكاتف لإنجاح هذا السباق العالمي الأغلى من نوعه، والذي يقام للمرة الأولى بالمملكة على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، تماشيا مع ما تحظى به الفروسية في المملكة من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتصل إلى العالمية وفق ما تضمنته أهداف رؤية 2030.

وتهيب الوزارة بملاك الخيل بالالتزام بما وجهت به في هذا الشأن؛ بهدف تطبيق إجراءات الأمن الوقائي، والمساهمة في إنجاح السباق، مشددة على أن عدم الالتزام بذلك سيعرض المخالفين للعقوبة، وفق ما نصت عليه أحكام نظام الثروة الحيوانية بالمملكة.

يذكر أن سباق «كأس السعودية» يأتي انطلاقا لما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، والذي يولي رياضة الفروسية رعايته الكبيرة وحرصه الدائم، مما كان له الأثر الأكبر في تطورها وانتشارها، وبرهن على قدرة المملكة على استضافة وتنظيم المناسبات والملتقيات السياسية والاقتصادية والرياضية العالمية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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