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محمد بن مسعود - الدمام - حفزت إدارة نادي الشباب جماهير ناديه لحضور مباراة فريق كرة القدم الأول بالنادي، عصر غد، والتي ستجمعه بضيفه فريق ضمك، وذلك ضمن الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.
وأعلنت إدارة النادي دخول الجماهير الحاضرة، في السحب على فيلا فاخرة مقدمة لشريك النادي؛ حيث سيتم السحب نهاية الموسم.
كما أعلن النادي تقديم مائة ألف ريال جوائز نقدية،
بالإضافة إلى عشرة جوالات جوائز فورية، ومائة هدية للأطفال.نادي الشباب
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 06:48 PM
حفزت إدارة نادي الشباب جماهير ناديه لحضور مباراة فريق كرة القدم الأول بالنادي، عصر غد، والتي ستجمعه بضيفه فريق ضمك، وذلك ضمن الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.
وأعلنت إدارة النادي دخول الجماهير الحاضرة، في السحب على فيلا فاخرة مقدمة لشريك النادي؛ حيث سيتم السحب نهاية الموسم.
كما أعلن النادي تقديم مائة ألف ريال جوائز نقدية،
بالإضافة إلى عشرة جوالات جوائز فورية، ومائة هدية للأطفال.
، الشباب يحفز جماهيره للحضور بـ"فيلا" ،
المصدر : الخليج 365
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