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الشباب يحفز جماهيره للحضور بـ"فيلا"

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محمد بن مسعود - الدمام - حفزت إدارة نادي الشباب جماهير ناديه لحضور مباراة فريق كرة القدم الأول بالنادي، عصر غد، والتي ستجمعه بضيفه فريق ضمك، وذلك ضمن الجولة 19 من دوري الأمير للمحترفين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.

وأعلنت إدارة النادي دخول الجماهير الحاضرة، في السحب على فيلا فاخرة مقدمة لشريك النادي؛ حيث سيتم السحب نهاية الموسم.

كما أعلن النادي تقديم مائة ألف ريال جوائز نقدية،
بالإضافة إلى عشرة جوالات جوائز فورية، ومائة هدية للأطفال.نادي الشباب

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 06:48 PM

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الشباب يحفز جماهيره للحضور بـ"فيلا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

حفزت إدارة نادي الشباب جماهير ناديه لحضور مباراة فريق كرة القدم الأول بالنادي، عصر غد، والتي ستجمعه بضيفه فريق ضمك، وذلك ضمن الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر النادي.

وأعلنت إدارة النادي دخول الجماهير الحاضرة، في السحب على فيلا فاخرة مقدمة لشريك النادي؛ حيث سيتم السحب نهاية الموسم.

كما أعلن النادي تقديم مائة ألف ريال جوائز نقدية،
بالإضافة إلى عشرة جوالات جوائز فورية، ومائة هدية للأطفال.

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المصدر : الخليج 365

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