محمد بن مسعود - الدمام - كرّم مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، المتميزين من أفراد أمن الطرق. جاء ذلك بحضور قائد القوة العقيد رياض الشهري، وقائد طريق العقيق النقيب بدر العتيبي. وشملت التكريمات: رقيب أول ناصر السلوم، ورقيب أول أحمد علي الغامدي، ورقيب أول عامر البيشي، والعريف عبدالرحمن محمد الغامدي، والعريف سلطان مسفر الغامدي، والعريف علي الخثعمي، والعريف محمد عوض القحطاني. Advertisements 19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 06:05 PM "الحربي" يكرّم متميّزي أمن طرق الباحة "الحربي" يكرّم متميّزي أمن طرق الباحة كرّم مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، المتميزين من أفراد أمن الطرق. جاء ذلك بحضور قائد القوة العقيد رياض الشهري، وقائد طريق العقيق النقيب بدر العتيبي. وشملت التكريمات: رقيب أول ناصر السلوم، ورقيب أول أحمد علي الغامدي، ورقيب أول عامر البيشي، والعريف عبدالرحمن محمد الغامدي، والعريف سلطان مسفر الغامدي، والعريف علي الخثعمي، والعريف محمد عوض القحطاني. الكلمات المفتاحية ، "الحربي" يكرّم متميّزي أمن طرق الباحة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الحربي" يكرّم متميّزي أمن طرق الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.