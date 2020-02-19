أسعار العملات اليوم الأربعاء 19 فبراير في المملكة العربية السعودية

اليوم نوضح لكم أحدث أسعار العملات في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 19 من فبراير 2020، ومن تلك الأسعار الدولار الأمريكي في مقابل الريال، حيث كان الدولار الأمريكي قد سجل ما يقرب من 3.75 ريال سعودي، بينما سجل الجنيه المصري ما يقرب من 0.24 ريال سعودي، وإليكم تفاصيل أسعار العملات اليوم في المملكة العربية السعودية كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي:

1 دولار أمريكي= 3.75 ريال سعودي

1 ريال سعودي= 0.27 دولار أمريكي

سعر اليورو بالسعودية

1 يورو = 4.11 ريال سعودي

1 ريال سعودي= 0.24 يورو

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سعر الجنيه الاسترليني في السعودية

1 جنيه استرليني= 4.85 ريال سعودي

1 ريال سعودي= 0.21 جنيه استرليني

سعر الجنيه المصري في السعودية

1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي

1 ريال سعودي= 4.18 جنيه مصري